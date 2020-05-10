Emniyet Müdürü Karabağ’dan ‘Anneler Günü’ mesajı

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, mesajında, “Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ Hadisi Şerif’iyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bütün hayatı adanmışlıkla geçen annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hiç şüphe yoktur ki onlara verilebilecek en kıymetli armağandır. Zorlu hayat sürecinde nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa, bizler de onların yanında olmalı, ömürlerinin sonuna kadar onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılıp, evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatmalıyız. Hiçbir zaman unutmamalıyız ki yüklendiğimiz sorumlulukları, görevlerimizi ifa ederken, en önemli güç kaynaklarımızdan birisi annelerimizin hayır dualarıdır. Onlara layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek de evlat olarak bizlerin en büyük vazifesidir. Bu duygularla nice emeklerle yetiştirdikleri evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerimizin acılarını bir kez daha yürekten paylaşarak, başta şehit ve gazi annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, başımızın tacı annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan tüm annelerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyor, Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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