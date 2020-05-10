Van'da evlat nöbetindeki 2 anneye polisten sürpriz kutlama

<br>Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da polis ekipleri, Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan ve Van´da kalan 2 anneye Anneler Günü nedeniyle sürpriz kutlama yaptı. Polisleri karşılarında gören anneler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ve Edremit ile Gürpınar ilçesinde kalan 2 anneyi evlerinde ziyaret etti. Polisleri karşılarında gören anneler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Polisler annelerin gününü kutlayarak çiçek, kolonya, maske, eldiven ve başörtüsü hediye etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-10 16:40:31<br>
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