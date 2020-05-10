Van'da 100 yaş üstü annelere 'Anneler Günü' hediyesi

<br>Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-(DHA) VAN'da 100 yaş ve üstü annelerin Anneler Günü evlerinde ziyaret edilerek kutlandı.<br>Van'ın Gürpınar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Anneler Günü nedeniyle 100 yaş ve üstü anneleri evlerinde ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen hediyeleri takdim etti. <br>Erciş ilçesinde yaşayan 100 yaş ve üstü vatandaşlara da İçişleri Bakanlığı tarafından hediye gönderildi. Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, hediyeleri vatandaşlara takdim ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hediye paketleri içerisinde gönderdiği 'Anneler günü' ile ilgili mektup da okundu. Hediyesini alan 111 yaşındaki Hazal Koç, böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Bakan Soylu'ya teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI<br>2020-05-10 16:58:48<br>

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