Cadde ve sokaklar yeniden sessizliğe büründü

Sakarya, Bolu ve Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

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Van'da bugün dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 15.00 itibariyle yeniden evlerine gitmesiyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başlamıştı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıktı. Van’da sokağa çıkan yaşlılar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yaşlılara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00’te başlamasıyla kentte yeniden sessizlik hakim oldu.

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