Van`da 14 günlük karantinada kalanlar fidan dikti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 14 günlük karantinada kalanlar ile yurt bahçesinde fidan dikti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü`ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan misafirleri ziyaret etti. İnanç, misafirlerlerle birlikte yurt bahçesine hatıra fidanları dikti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.