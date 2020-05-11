Çaldıran'da 2 evde 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen baskında, 8 bin paket kaçak sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.<br>Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-11 09:23:39<br>

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