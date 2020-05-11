Van'da yasağa uymayan 116 kişiye para cezası uygulandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 116 kişiye 363 bin 250 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 8 Mayıs günü 24.00 ile 10 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 116 kişiye 363 bin 250 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.