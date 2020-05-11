Vanlı akademisyen karantina günlerini anlattı

Vanlı Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, Sudan’dan getirilerek Siirt’te 14 gün boyunca kaldığı karantina günlerini anlattı.

Yaklaşık 6 ay önce Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesine görevlendirilen Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını nedeniyle ülkeye dönme kararı almasına rağmen Hartum Havalimanının uçuşlara kapatılmasıyla Sudan’da mahsur kaldı. 22 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının gönderdiği özel iki uçakla Türkiye’ye tahliyeleri gerçekleştirilen ve bir uçağın Kütahya’ya bir uçağın ise Siirt’e yönlendirilmesiyle Türk vatandaşları burada 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Kendisi de Siirt Hassa Hatun Kredi Yurtlar Kurumunda 14 gün süreyle karantina altında tutulan Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, yaşadıklarını anlattı. Karantina süresince ağırlandıkları odaların son derece hijyenik olduğunu ve herkese ayrı bir oda tahsis edildiğini ifade eden Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, kişiye özel banyo ve tuvaletlerin olduğu odalarda mini bir buzdolabı, elbise dolabı, hiç kullanılmamış yorgan, çarşaf, nevresim takımı, diş fırçası, diş macunu, havlular, temizlik malzemeleri, sabunlar, şampuanlar, terlikler, çay, küçük çay ısıtıcısı, çay ve şeker, Kur’anı Kerim, seccade ve kitap gibi ihtiyaç duyulacak her şeyin konduğunu söyledi. Karantina süresince üç öğün yemeğin düzenli dağıtıldığını, oruç tutanlar için de iftar ve sahur programlarına uygun olarak düzenlemenin yapıldığını belirtti. Dağıtılan yemeklerin hem lezzetli ve besleyici hem de son derece itinayla hazırlandığını sözlerine ekleyen Ulutaş, Türkiye’ye vakaların genellikle dış ülkelerden gelen insanlarla yayıldığını hatırlatar, hemen herkesin Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyarak pandemi süresince alınan tedbirlere uygun olarak hareket etmeleri gerektiğinin önemine değindi. Normalleşme sürecinde ve hatta sonrasında doğaya saygılı, temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Ulutaş, en kısa zamanda milletçe bu salgından kurtulmayı diledi.

Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, korona sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğünü tüm dünyaya kabul ettirdiğini söyleyerek, İsveç ve Sudan’da bu hastalığa yakalanmış iki ayrı vatandaşı için özel ambulans uçak göndererek ülkeye getirip tedavi edilmesinin tüm dünyada çok büyük yankı uyandırdığını ifade etti. Ulutaş, kendilerine bu imkânları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. Siirt’te bulundukları süre içerisinde kendilerine unutulmaz günler yaşatan, rahat bir karantina süreci geçirmelerini sağlayan ve hiçbir aksaklığa izin vermeyen Siirt AFAD Müdürü Cahit Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, KYK Müdiresi Zühal Oğuz olmak üzere her gün yılmadan sabah akşam sağlık kontrollerini yapan sağlık personellerine, kat sorumlusu Evin Epçaçan, aşçısından temizlik personeline ve yardımcı personelin tümüne 182 kişi adına şükranlarını sundu.

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