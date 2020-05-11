Gürpınar Kaymakamlığından ihtiyaç sahiplerine destek

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Van’ın Gürpınar Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu Ramazan kolilerini dağıtımına başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ve Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Gürpınar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu 600 adet gıda paketini ailelere ulaştırıyor. Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar’ın talimatıyla büyük özveriyle hazırlanan yardım kolileri, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere evlerine götürülerek teslim ediliyor.

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