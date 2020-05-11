İran sınırındaki arazide 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran'dan kaçak getirilip araziye gizlenen 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nin Dayanç mezrasına, İran üzerinden kaçak sigara getirileceği ihbarı alındı. Bunun üzerine ekipler, mezrada arama-tarama faaliyeti yaptı. Araziye gizlenmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-11 15:10:24<br>

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