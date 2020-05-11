Hedef eTwinning de iki yeni ödül

Van’ın Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, eTwinning projeleri çerçevesinde iki yeni projeyle güzel bir başarı yakalamayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Destek Servisi tarafından ulusal ve de uluslararası alanda yürütülen eTwinning projelerine Van’ın Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi iki yıl üst üste katılım sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl yürüttükleri eTwinning projesiyle büyük başarı elde eden okul, ulusal ve Avrupa kalite etiketleriyle ödüle layık görülmüştü.

eTwinning projeleri kapsamında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Van’ın Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl yine iki önemli proje ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gürpınar ilçesinin ilk eTwinning okulu olan Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van ilinde kalite etiketi alan ikinci okul olma özelliğine kavuşurken, bu yıl yine iki proje ile süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu yıl 12. sınıf olarak yabancı dil bölümündeki öğrencileri üniversite sınavı alan testi olan Yabancı Dil Testine hazırlamayı amaç edindikleri belirten okulun proje yürütücüleri, “Sınav Var Dediler Geldik” isimli ulusal bir projenin yanı sıra yabancı dil öğrencilerinin İngilizce kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, okuduğunu anlama becerisi kazandırmak, kelime dağarcıklarını geliştirmek amacıyla da Young Journalists isimli, Yunanistan, Ukrayna ve Bulgaristan ortaklarıyla beraber çalıştıkları belirterek, uluslararası bir proje olmak üzere iki adet eTwinning projesi yürüttüklerini dile getirdiler.

‘Sınav Var Dediler Geldik’ isimli projelenin bu ay sonu, diğer Young Journalists isimli projenin ise mayıs sonu biteceği belirtilirken, proje yürütücüleri, bu yılda söz konusu projelerle ulusal ve Avrupa kalite etiketi alma konusunda iddialı olduklarını dile getirdiler.

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