Van’da vaka sayısı 390’a çıktı Taziyenin kurulduğu Ortanca Mahallesi’ndeki vaka sayısı da 101’i buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da korona virüs testi pozitif çıkan vaka sayısı 390’a çıktı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanlara yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtilerek, “Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101’e yükseldi” denildi.

Ortanca Mahallesi’ndeki taziyeye katılanların korona virüs testi pozitif çıkanların mahallelere göre dağılımı şöyle açıklandı:

“İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde 51, Bostaniçi Mahallesi’nde 18, Yenimahalle 11, Arıtoprak Mahallesi’nde 1, Esenler Mahallesi’nde 1, ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde 1, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi’nde 4, İskele Mahallesi’nde 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi’nde 3, Özalp ilçesi bağlı Eğribelen Mahallesi’nde 2,

Tekirdağ’ın Altınova Mahallesi’nde 2 (il dışından gelip taziyeye katılmış), Antalya’nın Teomanpaşa Mahallesi’nde 1 (il dışından gelip taziyeye katılmış)”

Van’daki toplam vaka sayısının da 390’a çıktığı ifade edilen açıklamada, “Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3, entübe hasta sayısı 1, vefat 8, toplam taburcu olan hasta sayısı 217 oldu” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.