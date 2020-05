Van’daki berberler, kuaför ve güzellik salonlarına siperlik maske

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süphan Gençlik Merkezi desteğiyle temin edilen 500 adet siperlik maskeyi berber, kuaför ve güzellik salonuna dağıtacaklarını söyledi.

Başkan Berge, siperlik maskeleri Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç’a teslim etti. Açıklamalarda bulunan Berge, “Öncelikle pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarımızın yanında olan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın sıkıntıda olduğu bu süreçte ülkemizin cefakar esnafına da ağır yükler düşüyor. Salgın henüz bitmedi biz de hem kendimizi hem de müşterilerimizin sağlığını korumak adına hizmet verirken dikkat ediyoruz ve hassas davranıyoruz. Bu kapsamda siperlik maskelerin esnafımızda olması önemlidir” dedi.



“Tüm kurallara uymalıyız”

Berge, esnafın her türlü tedbirini alarak hizmet vermesi gerektiğini belirterek, “Müşterilerimizi anlıyor olabilmemiz ve psikolojilerini de düşünerek çalışmamız son derece önemlidir. Bu konuda esnafımızın kesinlikle büyük bir özveri göstermesi gerekiyor. Bu süreci kısa zamanda atlatmak istiyorsak, hayatın olağan akışını yakalamak, ticaretin olağan döngüsünün ilimize katma değer olarak sağlanmasını istiyorsak tüm kurallara uymalıyız” ifadelerini kullandı.



“Başkan Koç, esnafının yanında”

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç’un esnafının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Berge, “Başkanımız Veysel Koç, iş yeri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına gelen yüksek faturalara itiraz etmiştir. Gayretli çabalarıyla VEDAŞ ile irtibata geçip sorunu çözmek üzeredir. Her anlamda esnaf ve sanatkarına sahip çıkan ve yanında olan, özellikle çok sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu süreçte kol kanat olan Veysel Başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Başkan Berge’ye teşekkür ediyorum”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge’ye göstermiş olduğu ilgi nedeniyle teşekkür eden Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da, “Valimizin odamıza gönderdiği 2 bin 500 adet normal ve siperlik maskeleri değerli esnafımız, odamızdan temin edebileceklerdir. Odamıza 2 bin 500 adet maske gönderen Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ediyoruz. İş yerlerimizi dezenfekte eden Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa’ya, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ediyoruz.

Temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Alınan karar gereği 09ç0021ç00 saatleri arasında hizmet vermeye başladık ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Personelimiz ve müşterimiz maske takıyor, yaptığımız işleme göre müşteri maskesini çıkarabiliyor. Kullandığımız tüm malzemeleri temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz ve bunu her müşterimiz için tekrarlıyoruz. Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetlerde havlu, önlük gibi malzemeleri tek seferliğine kullanıyoruz. Bazı müşterilerimizin kendisinin getirdiği havlu, önlük ve tarak gibi malzemeleri kullanıyoruz. Jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapmıyoruz, ancak makine ile kısaltma yapıyoruz. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerini geçici süreliğine vermiyoruz. Ense fırçasını geçici süreliğine kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.

