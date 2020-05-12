Van’da sıvat dağıtımı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 110 adet sac sıvatın dağıtımı yapıldı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islahı ve Amenajmanı projeleri devam etmektedir. Proje çerçevesinde mera alanlarının iyileştirilmesi ve verimin artırılması noktasında yürütülen çeşitli faaliyetler kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Yukarı Kaymaz ve Sakalar, Edremit ilçesine bağlı Taşkonak, İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenarkı, Yatıksırt ve Yukarı Güneyce, Tuşba ilçesine bağlı Akçift ve Bağdaşan ile Özalp ilçesine bağlı Aksorguç mahallelerine toplamda 110 adet sac sıvat dağıtımı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “İlimizin mera varlığı Türkiye’nin toplam mera varlığının yüzde 10’una tekabül etmektedir. Mera varlığına paralel olarak ilimizde özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Birim alanda otlayan hayvan sayısının fazlalığı, aşırı ve bilinçsizce yapılan otlatmalar mera alanlarımızın bozulmasına neden olmaktadır. Meralarda bazı bölgelerde doğal su kaynakları mevcut iken bazı bölgelerde de herhangi bir su kaynağı bulunmamaktadır. Bu durum hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları için doğal olarak su kaynağının bulunduğu alanlarında yoğunlaşmalarına sebep olmaktadır. Bu durumda su kaynağına yakın mera alanlarının bozulması kaçınılmazdır. Bu nedenle hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması, mera alanlarının muhafaza edilmesi ve baskının azaltılması, hayvanların su bulmak için harcadığı enerjiyi minimize edilmesi ve verimden düşmelerinin engellenmesi için mera alanlarının farklı noktalarına sıvat kurulması önem arz etmektedir. İlimiz genelinde 2020 yılında 12 mahallede Mera Islahı Ve Amenajmanı Projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda daha önce müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından tespiti yapılan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması, meraya olan aşırı baskının kaldırılması, hayvan refahının artırılması, su debisinin düşük olduğu mahallelerde suyun borularla taşınarak sıvatlara doldurulması suretiyle hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması için sıvat dağıtımı yapıldı. Ayrıca ilimiz genelinde kaliteli kaba yem üretimini artırmak ve dolayısıyla mera alanlarındaki baskıyı azaltmak için yaklaşık 3 bin dekarda ekilmek üzere 8 bin 500 kilogram yonca tohumu da çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bu tür çalışmalar imkânlar ölçüsünde bundan sonra da devam edecektir” dedi.

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