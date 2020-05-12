Başkan Sabırlı’dan ‘Hemşireler Günü’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “İnsan için hayatta her şeyin önüne geçen ve her daim aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri sağlıktır. İnsan ve insanın sağlığı göz önüne alındığında, bu yolda gösterilen tüm gayret ve sağlanan hizmetlerin kutsallığı, çok daha büyük önem kazanmaktadır. Ülkemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin vefakar, sevgi dolu ve çalışkan personeli olan hemşireler, insana hizmet etmek gibi kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir. Hemşireler, sağlıklı bir toplumun oluşması ve bireylerin sağlığının korunarak hayatlarını kaliteli bir biçimde sürdürmelerinin temini için hiçbir ayırım gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan gizli kahramanlardır. Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile bir kez daha insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şeyin olamayacağı bilinci içerisinde her şart altında büyük bir fedakârlık örneği sergileyen, ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalıp özverili bir şekilde çalışan hemşirelerimizin verdikleri hizmet, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Bu vesile ile başta ilimiz ve şirin ilçemiz Bahçesaray olmak üzere ülkemizde bu zorlu süreçte canla başla çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, görevlerinde üstün başarılar diler, hemşirelerimiz ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim” dedi.

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