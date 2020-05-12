Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Van Gölü kıyısında, sazlıklar arasına gizlenen 350 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan bölgesinde kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları saç tekne ile sazlıklar arasına gizlenen ve inci kefali avında kullanılan 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi. Ele geçirilen ağ, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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