Muradiye Aşevi'nden haftanın 5 günü yemek dağıtılıyor

<br>MURADİYE, (Van)(DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde faaliyet gösteren aşevinde haftanın 5 günü, 3 çeşit yemek dağtımı yapılıyor. <br>Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı bünyesinde 2018 yılında açılan aşevi, ilçede yardıma muhtaç, engelli, yaşlı ve hasta olan vatandaşlar için haftanın 5 günü çalışıyor. Aşevinde görev yapan 3 aşçı, 2 aşçı yardımcısı ve 2 dağıtım elemanı olmak üzere 7 personel, haftanın 5 günü 3 çeşit yemek yapıp dağıtıyor. İlçenin merkez mahallelerinde belirlenen 120 aileye 620 kişilik yemek sefer taslarında servis araçlarıyla evlere dağıtılırken, aşevinin tüm denetimleri ise Van İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılıyor.<br>Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, aşevini ziyaret edip yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Vakıf Müdürü Nurettin Yavrutürk'ten çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. DHA-Genel Türkiye-Van / Muradiye DHA<br>2020-05-13 10:09:59<br>

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