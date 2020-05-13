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Van Valisi Bilmez: Şu an hastanede yatan 120 korona hastamız var

DHA

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki vaka artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'da ilk vakalar açıklanınca endişe duyduklarını belirten Bilmez, "Türkiye'nin, bizim de endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Fakat kırsalda kurallara uymayanlar yüzünden vaka sayısında da artış yaşandı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımızda 390 oldu" diye konuştu. İpekyolu...

Van Valisi Bilmez: Şu an hastanede yatan 120 korona hastamız var

<br>Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentteki vaka artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'da ilk vakalar açıklanınca endişe duyduklarını belirten Bilmez, "Türkiye'nin, bizim de endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Fakat kırsalda kurallara uymayanlar yüzünden vaka sayısında da artış yaşandı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımızda 390 oldu" diye konuştu.<br>İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, taziye kuruldu. Aile üyeleri ve mahalle muhtarı hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı ve muhtar görevden uzaklaştırıldı.<br>Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Ortanca Mahallesi'nde her gün artan vaka sayısı 101'e ulaştı. Sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan mahallelerdeki sağlık taramaları devam ediyor. Ekipler, salgının daha fazla yayılmaması için ev ev dolaşarak, bütün aile bireylerinden koronavirüs testi için örnek alıyor.<br>Van'daki son bilgileri paylaşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, "Pandemi ile ilgili ilk İran'da vaka tespit edilince tüm Türkiye'nin bizimde endişemiz bu hastalığın İran'dan Van'a, Van'dan da Türkiye'ye yayılabileceğiydi. Bu nedenle sınırda alınabilecek tüm önlemleri almaya başladık. Bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bizim vakaların büyük bir kısmı İstanbul'dan buraya gelen ve ilk vakamızda İstanbul'da bir düğüne giden bir amcamızdı. 7 kişi gitmişlerdi ilk pozitif vaka onlarda çıktı. O amcamızda vefat etti Allah rahmet eylesin" dedi.<br>Van'ı sıkıntıya sokan durumun İstanbul'dan gelip 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin kurallara uymamasından kaynaklandığını belirten Vali Bilmez, ilk yaygın sıkıntının ise Örmetaş köyünde olduğunu söyledi. Vali Bilmez, şöyle konuştu:<br>"Orda İstanbul'dan gelenleri sakladılar. Sağlık ekiplerine yardımcı olmadılar. Orda 50 vakamız oldu. Sonra Cevdet Paşa Mahallemizde yine vefat eden bir hemşerimizin cenazesi yani aile bireylerinin toplandıkları bir ortamda bir bulaş oluştu ve 25 kişi bu hastalığı kaptı. Aslında bizim son zamanlarda günlük hiç vakamız olmadı, Ortanca'dan ciddi bir sıkıntı yaşadık. Güvenlik güçleri taziyelerin olmayacağı defin işinin de en az kişiyle yapılacağı uyarısında bulunuyor. 29 Nisan'da bir ölüm gerçekleşince aile üyeleri 4 defa ziyaret edilip uyarılmış fakat akşam ailenin toplanan fertleriyle komşu köylerden gelenlerle birlikte köyde iftar programı düzenlemişler. Sonraki gün onlardan biri rahatsızlanıp hastaneye başvurunca filyasyon çalışmasıyla bu yemeğin düzenlendiği ortaya çıktı. İlk gün bir vakamız vardı ama daha sonra 5 oldu 6 oldu 10 oldu ve günden güne artış oldu.  Ve bugün vaka sayımız 101'e çıktı. Aileden de doğru bilgiyi alamadık ve gizleme yolunu seçtiler. Ve kamuoyundan destek bekledik. Burada pozitif çıkan sayıları kamuoyuyla paylaşıp o taziyeye giden ve onlarla teması olanları sağlık ekiplerimiz istihbari bir çalışma yaparak emniyet ve jandarmadan da ciddi bir destek alarak çalışma yürüttüler. Daha sonra ekiplere yardımcı olmaya çalışanlarda çok oldu. Orda yaşayanlar da işin ciddiyetini anlayınca bizlere yardımcı olmaya başladı. Şu anda geldiğimiz noktada 5 bin 123 kişi tespit ettik. Bunları hepsini izole ettik. Sağlık taramaları da devam ediyor."<br>Vali Bilmez sözlerine şöyle devam etti:<br>"Doktorlardan oluşan 86 filyasyon ekibi oluşturuldu. İhtiyaç olduğu için de Diş Hastanesi'nde çalışanlarından da 14 kişilik ekip oluşturuldu. Bunlar sahada gece gündüz demeden çalışıyorlar bu ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekiplerimize hepimizin yardımcı olması lazım. Burada biz bir soruşturma yürütmüyoruz. Burada biz insanların sağlığını korumak için çabalıyoruz. Bütün çabamız gayretimiz bunun içindir. Bunun şakası da yok. Biz bütün muhtarlarımızdan fakat sadece onlar değil köyde yaşayan her bir vatandaşımızdan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Önce kendileri bu tedbirlere uyacaklar. Ve sahada çalışan sağlık çalışanlarını da ne kadar doğru bilgi verirlerse biz olaylara o kadar hızlı bir şekilde kontrol altına alacağız." <br>BAŞARILI MAHALLELERİMİZ DE VAR<br>Birçok mahallede de başarılı çalışmalarının olduğunu belirten Vali Bilmez, "Aslında birçok köyümüzde de başarılı çalışmalarımız oldu. Muradiye'de bir vatandaşımızın 400 kişiyle teması vardı ve onları izole ettik. Birçok muhtarımız da duyarlı davranarak ekiplere yardımcı oldu. Doğanlar köyü muhtarımız içinde yeğeninin bulunduğu araçta pozitif bir vakanın olduğunu bizlere bildirdi. O araç durdurulmasaydı o pozitif vaka aileleriyle buluşacaktı. Belki de her biri bir Ortanca gibi yüzlerce kişiye bu hastalığı bulaştıracaktı. Şu an hastanemizde yatan 120 civarında hastamız var. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Vaka sayımızda 390 oldu" dedi.<br>KARANTİNADAN HASTANEYE GİTTİLER ORDAN DA KAÇTILAR<br>Bu süreç içinde ilginç olaylarla da karşılaştıklarını anlatan Vali Bilmez, "Karantinaya aldığımız Ortanca köyünden bir kişi karantinadan çıkmak için 112'yi arayıp ateşinin yükseldiğini söylüyor ve kendisini ambulansla hastaneye aldırıyor. Böyle 2 vakamız oldu. Sonra bu ikisi de hastaneden kaçtı. Sonra bunların sadece köyden çıkmak için 112 hizmetini suistimal ettiklerini öğrendik. Kaçanlardan birinin testi de pozitif çıktı. Biz bütün hizmetleri sizin sağlığınız için yapıyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-05-13 10:16:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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