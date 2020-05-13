Van'da, toprağa gömülü 38 kilo eroin bulundu

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi yolunda, polis ekiplerince toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi. <br>Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çaldıran'ın Osmanlı Mahallesi yolu üzerinde yaptığı aramalarda, toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-13 10:16:13<br>
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