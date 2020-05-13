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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 RC 3014 ile 04 P 4008 plakalı iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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