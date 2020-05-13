Van Büyükşehir Belediyesi engellileri unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla kentteki engellilere gıda ve hijyen paketi yardımında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. 1016 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, korona virüs salgınından ötürü evde kalan ihtiyaç sahibi engellileri ziyaret etti. Ziyaret edilen engellilere gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.

Engelliler, kendilerine verilen yardım kolileri ve hafta nedeniyle yapılan ziyaretten dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

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