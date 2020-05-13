Engelli Esma'nın akülü araç isteğini polis memuru ve arkadaşı gerçekleştirdi

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan Esma Akyol'un (16) akülü araç isteğini, polis memuru Yunus Emre Erkan ile arkadaşı Muhammet Arlı gerçekleştirdi. Erkan ve Arlı, Esma'nın giriş ve çıkışını sağlamak için de evinin önüne elleriyle rampa yaptı.<br>İlçede görev yapan polis memuru Yunus Emre Erkan ile arkadaşı Muhammet Arlı, Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Esma Akyol'un akülü aracı olmadığı için evinden çıkamadığını öğrendi. Kolları sıvayan Erkan ve Arlı, topladıkları yardımla Esma'ya akülü araç aldı. Yapılan sürprizle akülü arabasını teslim alan Esma Akyol, büyük mutluluk yaşadı. Polis memuru Erkan ve arkadaşı Arlı, ailenin yaşadığı evin girişine bir rampa yapma yaptı. <br>Polis memuru Yunus Emre Erkan, "2 yıldır ilçede görev yapıyorum. Esma kardeşimizle de gönüllülerden oluşan ve ilçede çeşitli yardımlarda bulunan Beşir Derneği aracılığı ile tanıştık. Bize destek olup, Esma'nın mutluluğuna ortak olmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. <br>Esma Akyol'un babası, çiftçi Selahattin Akyol, doğuştan engelli olan kızının akülü araç isteğinin gerçekleştirilmesinde emeği olanla teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-13 11:39:13<br>

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