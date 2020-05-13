Başkale’de 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Başkale ilçesinde 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde operasyon yapıldığı belirtildi. İcra edilen operasyon sonucunda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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