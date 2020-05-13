Van'da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerini düzenlediği operasyonda 9 kilo metamfetamin ele geçirildi.<br>Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 9 kilo metamfetamin ele geçirilirken, soruşturma sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-13 12:22:45<br>
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