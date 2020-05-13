Van’da korona virüsle mücadele yürüyüşü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin korona virüsle mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri tarafından düzenlenen korona virüsle mücadele yürüyüşüne destek vererek, “Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin korona virüsle mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Van YYÜ öğrencileri, korona virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Van Valiliği önünde düzenlenen yürüyüşe destek veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs salgını ile mücadelenin elbirliğiyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. Van YYÜ öğrencileri, bu manada bir sosyal sorumluluk projesi ile bu sürece çok kıymetli bir destek veriyorlar. Hazırlamış oldukları broşür ve dövizlerle, hemşehrilerimizin bu sürece yönelik farkındalıklarını canlı tutmak için şehir merkezinde bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyorlar. Geçmişimiz olan büyüklerimizi ve geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak adına verilen bu mücadelede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilere destek olmak için buradayız” dedi.

Van olarak salgınla mücadeleyi dikkatli ve sabırlı olarak kazanabileceklerini vurgulayan Bilmez, “Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin korona virüsle mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum. Van’da özlediğimiz hayata dönmek için lütfen kurallara uyalım. Bu anlamda Van YYÜ öğrencilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı öncesinde Van'ın cadde ve sokaklarında bayram şekeri dahil her türlü ürünün açıktan satışının yasaklandığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Bu tür satışların yapılabileceği yer semt pazarlarıdır. Semt pazarlarında sebze, meyve ve temizlik malzemesi dışında artık diğer ürünler de satılabiliyor. Bu tür satışların sadece semt pazarlarında yapılması, pazarlardaki kurallara da hem esnafın hem de vatandaşlarımızın mutlaka uyması gerekiyor. İnşallah bayramla birlikte daha normal bir hayata hep birlikte döneceğiz" şeklinde konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de yer aldığı program, öğrencilerin iki grup şeklinde Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda yürümesi ve vatandaşlara broşür dağıtması ile sona erdi.

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