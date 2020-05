Van'da Edremit Belediyesi'nden üniversite adaylarına kaynak kitap

<br>VAN, (DHA) VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçe sınırlarındaki liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına, 16 bin 500 kaynak kitap dağıttı.<br>Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın girişimleri sonucu ilçede lise son sınıfta okuyan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 2 bin 100 öğrenci için 16 bin 500 kaynak kitap ve soru bankası seti desteği sağladı. Kitaplar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği ile okul idarelerine teslim edildi. Belediye Başkanı Say, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, evleri gezerek, kitapları kapıda öğrencilere teslim etti.<br>Başkan Say, kitapların teslimi sırasında sınav sonuçlarını da merakla beklediklerini belirterek, "Bu anlamda bize en büyük desteği sunan Vanlı iş adamı ve aynı zamanda eğitimci olan Orhan Özbey'in de katkılarıyla bütün Edremit'teki üniversite hazırlık öğrencilerimize yetecek kadar ve her birine 8'er, 9'ar tane kaynak oluşacak şekilde binlerce kaynağı elde ettik. Biz de bu hediyeleri çocuklarımıza ulaştırarak, onların bir nebze olsun sıkıntılarına yardımcı olmak istedik. Ben bu anlamda önümüzdeki sınava hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.<br>Van Milli Eğitim Müdürü Tevke de öğrenciler açısından zor bir sürecin yaşandığını belirtip, bakanlığın EBA sistemini hayata geçirerek, dünyada örnek gösterilecek projeye imza attığını söyledi. Tevke, "Edremit belediyemiz ile yaptığımız bu çalışmada çocuklarımıza kaynak kitaplar dağıtarak, dijitalin yanında çocuklarımızın ellerinin kitaplara değmesi, kitap ve sorularla haşır neşir olması sağlanmıştır. Ben bu konuda başta Başkanımız İsmail Say olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA-Eğitim Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-13 14:45:08<br>

