Parklar günler sonra miniklerle doldu

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

– Van’ın Muradiye ilçesinde sokağa çıkan çocuklara bir yandan kitap hediye edilirken, bir yandan da tıraşları da yapıldı.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.0015.00 saatlerinde getirilen serbestlikle soluğu parklarda aldı. Muradiye ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür evlerinden çıkamayan 014 yaş aralığındaki çocuklar, uygulanan 11.0015.00 saatleri arasındaki serbestlik nedeniyle parklara ve oyun alanlarına akın etti. Aileleriyle beraber güneşli havanında tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.

Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay; 40 gün sonra dışarı çıkan çocukları unutmadıklarını belirterek, “Oyun alanlarına çıkan çocuklara kitap hediye ettik, aynı zamanda mesleğim berber olduğu için iş yerine gelen çocukları da tıraş ettik” ifadelerini kullandı.

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