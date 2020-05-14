Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra yakalandı

DHA

VAN, (DHA) VAN'da, 7 yıl önce okula düzenlediği molotoflu saldırı nedeniyle hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan A.T., çalıştığı inşaatta polis operasyonuyla yakalandı. Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü İlkokulu'na yönelik 2013 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla A.T. aranmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Hafiziye...

Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra yakalandı

<br>VAN, (DHA) VAN'da, 7 yıl önce okula düzenlediği molotoflu saldırı nedeniyle hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan A.T., çalıştığı inşaatta polis operasyonuyla yakalandı.<br>Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü İlkokulu'na yönelik 2013 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla A.T. aranmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Hafiziye Mahallesi'ndeki inşaatta çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine inşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-05-14 10:25:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gevaş'taki Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Gevaş'taki Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas ...
Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
7 yıl önce okula molotoflu saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 7 yıl önce okula molotoflu saldırıda bulunan şahıs ...
Van'da, 2 ton balık ile 5 ton balık kapasiteli 400 metre ağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 2 ton balık ile 5 ton balık kapasiteli 400 ...
Van’a 2 üst geçit bir tünel yapılacak Van Valisi Bilmez; “İtirazlardan dolayı süreç uzuyor” “Güzeldere tünelinde sıkıntı yok, Kuzgunkıran içinde ikinci tüp proje ihalesi yapıldı”
YEREL HABERLER Van’a 2 üst geçit bir tünel yapılacak Van Valisi ...
Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu vatandaşların sorunlarını ...
Vali Bilmez’den Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Engelliler Haftası mesajı
Erciş'te sokaktaki çocuklara şeker ve çikolata dağıtıldı
YEREL HABERLER Erciş'te sokaktaki çocuklara şeker ve çikolata ...
Vaka artışı yaşanan Van’da rehavet havası Van yine kurallara uymadı
YEREL HABERLER Vaka artışı yaşanan Van’da rehavet havası Van yine ...
Parklar günler sonra miniklerle doldu
YEREL HABERLER Parklar günler sonra miniklerle doldu
Başkan Ensari’den hemşirelere gül
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den hemşirelere gül
Dışarı çıkan çocukların paten keyfi Çocukların 50 gün sonra paten kayma mutluluğu
YEREL HABERLER Dışarı çıkan çocukların paten keyfi Çocukların 50 gün ...
Van'da Edremit Belediyesi'nden üniversite adaylarına kaynak kitap
YEREL HABERLER Van'da Edremit Belediyesi'nden üniversite adaylarına ...
PÜİS’ten üyelerine maske ve dezenfektan desteği
YEREL HABERLER PÜİS’ten üyelerine maske ve dezenfektan desteği
Üst düzey kişilere suikastta kullanılacak silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Üst düzey kişilere suikastta kullanılacak silahlar ...
Van çocuklarla cıvıl cıvıl Kısıtlama sonrası park ve bahçelerde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Van çocuklarla cıvıl cıvıl Kısıtlama sonrası park ve ...
Van’da korona virüsle mücadele yürüyüşü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Deprem ve çığ felaketleri yaşamış, ayağa kalkmış bu şehrin korona virüsle mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyorum”
YEREL HABERLER Van’da korona virüsle mücadele yürüyüşü Van Valisi ve ...
(Özel) 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dönemeç Sazlıkları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen ...
Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu
YEREL HABERLER Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu
Salgına dikkat çekmek için dövizlerle yürüdüler
YEREL HABERLER Salgına dikkat çekmek için dövizlerle yürüdüler
Van'da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 9 kilo metamfetamin ele geçirildi
Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ kuruluyor
YEREL HABERLER Erciş’te ‘Millet Bahçesi’ kuruluyor
Başkale’de 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X