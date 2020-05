Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra yakalandı

<br>VAN, (DHA) VAN'da, 7 yıl önce okula düzenlediği molotoflu saldırı nedeniyle hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan A.T., çalıştığı inşaatta polis operasyonuyla yakalandı.<br>Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü İlkokulu'na yönelik 2013 yılında molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla A.T. aranmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Hafiziye Mahallesi'ndeki inşaatta çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine inşaata operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.T.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU<br>2020-05-14 10:25:09<br>

