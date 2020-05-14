Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes aldıracak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin gündemini uzun süre meşgul eden eski Van Devlet Hastanesi yeri, eski sanat okulu, tarihi tekel binası, Beşyol Meydanı, Kent Meydanı, Van Park AVM ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlangıçta satışa çıkarılan, daha sonra bulunulan girişimlerle ile Van Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılan eski Van Devlet Hastanesi yeri, eski sanat okulu, tarihi tekel binası, Beşyol Meydanı, Kent Meydanı ve kent gündemine sorun olarak yansıyan Van Park AVM hakkında merak edilen detayları anlattı.



“Van Park AVM’deki belediye mülkleri SGK’ya devrediliyor”

Merak edilen konuların detayları Vali Bilmez Van Park AVM’nin ayrı bir proje olduğunu, kat karşılığı müteahhitte verilmiş ve müteahhit de kendi hisselerini sattığını söyledi. Ardından ruhsat almadan yerlerin kiraya verildiğinin altını çizen Vali Bilmez, "Kiracı kira ödememiş bu şekilde yürütemediler. Eski yönetim ile olan sözleşmeyi iptal ettik. Van Park AVM’de mülk sahiplerinin organizesiyle yeni bir yönetim oluştu. AVM’nin yönetim planını çıkarıp işletmeye çalışacaklar. Van Büyükşehir Belediyesi olarak orada 75 dükkân sahibiyiz. Şahısların ise 79 dükkanı var. Biz orada ki dükkanlarımızı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borçlarımız için takas müracaatı yapmıştık. Bununla ilgili işlemler başladı. Ancak pandemiden dolayı ağır aksak ilerliyor. Henüz tamamlanmadı. Pandemi sonrası süreç hızlı bir şekilde tamamlanacak. Dolayısıyla SGK borçlarından, hem de borçlardan dolayı Belediyeye gelen faiz yükünden kurtulmuş olacağız" dedi.



“Kent meydanı projesini ilgisi olmayan bir Vanlı durdurdu”

Van’da kent meydanı projesinin yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, "Burada hak sahibi olmayan ancak bu projeye sadece engel olmak isteyen bir Vanlı projeyi mahkemeye taşıdı. Burada kentsel dönüşüm alanı yapmak için 50 dönüm bir yerin olması lazım. Bunu tamamlamak için Cumhuriyet Caddesi’ni de alana dahil ettiler ve burada kentsel dönüşüm için şartlar oluşmadı iddiası ile dava edildi. Yerel mahkeme bu projeyi durdurdu. Biz de durdurma kararının iptali için Bölge İstinaf Mahkemesine itiraz ettik. Bölge İstinaf Mahkemesinin kararı bekleniyor. Vanlı meydanın yapılmasını bekliyor. Hak sahibi dahi olmayan bir kişi de dava edip projeyi durdurdu. Bu Van’a iyilik mi kötülük mü" diye konuştu.



“Eski sanat okulu kent kütüphanesi olacak”

Eski sanat okulu bağımsız kent müzesi olması için ihale edildiğine değinen Vali Bilmez, "Yaklaşık 15 milyona mal olacak bir müze ihale edilmiş, geldiğimizde baktık 9 milyon para ödenmiş ama işin yüzde 50’si bile yapılmamış. 20 milyon harcansa da orayı bitiremeyiz. Urartu müzemizle kentteki müze ihtiyacı giderildi. Sanat okulunu da kütüphane olarak hizmete açmayı düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüştük, eski sanat okulu yeri kütüphane ve millet kıraat hanesi olarak faaliyete geçecek. Bahçesi de geniş. Allah korusun bir deprem ve felaket anında şehir merkezinde toplanma yeri olarak da değerlendirilebilir. Biz binanın restorasyon ve kaba işçiliğini tamamlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edeceğiz. Diğer kısımları onlar yapacak. Belli sayıda kitap okuyan gençlere ödül olarak oyun oynamaları için içinde playstation dahi olacak" dedi.



"Eski devlet hastanesi yeri millet bahçesi olacak"

Eski devlet hastanesi arazisi yeri için bakanlıkla görüştüklerini ifade eden Vali Bilmez, "Oranın Millet Bahçesi olması için TOKİ tarafından projesi ihale edildi. Projede yer almasını istediğimiz bazı sosyal donatı alanları oldu. Yeraltı otoparkı, bayanlar için tuvalet, lavabo, bebek emzirme odası, cami, kafeterya gibi yerlerin de yapılmasını istedik. Bakanlıktan yine bir onay alınacak. Ondan sonra çalışmaları takip edeceğiz" diye konuştu.



"Beşyol trafiğini rahatlatmak için diş hastanesi önünden alternatif yol"

Vali Bilmez, "Van Beşyol Meydanı’ndaki trafik akışı çok yoğun. Onu hafifletmek için daha önceden planlanmış, ancak bazı mülk sahiplerinin küçük engellerine takılmış olan yolu açmak için süreci hızlandırdık. Eski Van Devlet Hastanesi arsası yanından diş hastanesi önünden Akköprü’ye açılacak yol için ihale süreci tamamlandı. En kısa zamanda yol yapılarak Beşyol trafiği rahatlayacak" dedi.



"Eski tekel binası ve bahçesinde Vanlılar nefes alacak"

Tekel binası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bir vatandaşımız ‘arazi benim’ diye şikâyette bulunmuş. Bu tip iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak tekel binası şartlı olarak tahsis edildi. Binanın onarımı yapılacak, arka tarafta da ayrı bir proje çalışmamız var. Binanın arka kısmında, ana binadan bağımsız han gibi bir yer yapmayı düşünüyoruz. Eski hanları düşünün, çevresinde yapılar ve ortasında insanlarımızın çay içeceği ve hava alacağı bir boşluk olacak şekilde yapacağız. Yine kadınlarımızın ihtiyaçlarını gidereceği, tuvalet, emzirme odası, kıyafetini kontrol etme odası gibi sosyal donatılar da olacak. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir ‘beyaz masa’ birimi kuracağız. Böylece vatandaşlarımız belediye hizmetlerine daha hızlı ulaşmış olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.

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