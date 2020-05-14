<br>Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van <br>2020-05-14 14:33:51<br>
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