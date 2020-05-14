Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtladı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İstanbul Erciş Vakfı Başkanı Murat Çevik’in sosyal medyada canlı yayın konuğu olup vatandaşların sorularını yanıtladı.

Karşılıklı muhabbet ve samimi bir ortamda geçen canlı yayında, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar tarafından gelen soru ve taleplerin de değerlendirildiği canlı yayın yaklaşık 1 saat sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.