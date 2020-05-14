Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi

İHA

– Korona virüs salgınının sürdüğü Van'da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyelerine destek olmaya devam ediyor. Daha önce üyelerine sağlık kiti ulaştıran cemiyet, bu kez de İpekyolu ve Gürpınar belediyelerince hazırlanan gıda paketlerini üyelerine ulaştırmaya başladı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden üyelerine gıda paketi

– Korona virüs salgınının sürdüğü Van’da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) üyelerine destek olmaya devam ediyor. Daha önce üyelerine sağlık kiti ulaştıran cemiyet, bu kez de İpekyolu ve Gürpınar belediyelerince hazırlanan gıda paketlerini üyelerine ulaştırmaya başladı.
Van’ın tek gazeteciler cemiyeti olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, dünyayı etkisi altına alan salgın ile mücadele konusunda üyeleri ile dayanışma içinde çalışmaya devam ediyor. Salgın başladığı günden bu yana alanda çalışan üyeleri için hummalı bir çalışma yürüten VGC, çalışan gazetelerin yanında olmak için çalışma başlattı. Ramazan öncesinde üyelerine sağlık kiti ulaştıran cemiyet, bu anlamda sahada çalışan gazetecilere içerisinde maske, dezenfektan, temizlik ürünleri gibi birçok ürünün bulunduğu bir paket ulaştırdı. Bu çalışma ile sürekli olarak alanda olan ve haber peşinde koşan gazetecilere anlamlı bir destek sunan VGC, Ramazan dolayısıyla da bu kez üyeleri için gıda kolisi desteği verdi.

VGC üyelerini unutmuyor
İpekyolu ve Gürpınar belediyelerinin büyük destek verdiği çalışmada, gıda ve hijyen ürünlerini içeren Ramazan paketlerini üyelerine dağıttı. Her Ramazan ayında üyelerine bu şekilde Ramazan paketleri hazırlayarak birlik ve dayanışmayı ortaya koyan cemiyet, salgın sürecinde de iki belediyenin desteği ile bu yardımlaşma geleneğini sürdürmüş oldu.

“Dayanışmayı üst seviyede sürdürüyoruz”
Gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımı sonrasında bir değerlendirme bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, İpekyolu ve Gürpınar belediyelerine sunmuş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Sevinç, “VGC olarak normal zamanlarda sürdürmeye çalıştığımız yardımlaşma, dayanışma, işbirliği içinde olma geleneğini korona virüs sürecinde sürdürmeye çalıştık. Üyelerimiz en riskli iş grubundadır. Tehdide açık ve gece gündüz demeden çalışan üyelerimize bu süreç boyunca belediyelerimizin de anlamlı destekleri ile sağlık kitleri, maske, dezenfektanlar ulaştırdık. Bununla birlikte Ramazan için de geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bir hediye niteliğinde gıda kolileri oluşturduk. Geçtiğimiz yıllarda cemiyet olarak yaptığımız bu desteğe bu yıl İpekyolu ve Gürpınar belediyeleri büyük katkılar sundu. Üyelerimiz için çok iyi bir Ramazan paketi oluşturmuş olduk. Amacımız meslek örgütü içerisinde kenetlendiğimizi göstermek. Bu anlamda cemiyet olarak gazetecilerimizin yanında olmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bize destek sunan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Sinan Aslan’a ve Gürpınar Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Başkanlar gazetecilere mesaj yolladı
Öte yandan yardım kampanyasına katkı sunan İpekyolu ve Gürpınar belediye başkanları, gazetecilere birer destek mesajı yolladı.
İpekyolu Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden siz değerli basın mensuplarımızın ve ailelerinizin Ramazanı Şeriflerinizi tebrik eder, birlik beraberlik ve sağlıklı günlere vesile olmasını dilerim.”

“Devletimiz sizleri yalnız bırakmayacak”
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise “Rahmetin, bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde bulunduran bu aya ulaşırken sizlerden tek isteğimiz evlerinizde kalarak korona virüs salgınından kendinizi korumanızdır. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin her kademesi ve kurumu bu süreçte sizleri yalnız bırakmayacaktır. Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak 4 bin 130 kilometrekarede hiçbir ayrım yapmaksızın yardıma ihtiyacı bulunan tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayında aynı sofra etrafında bir araya gelmesek de gönül muhabbetimiz her zaman olduğu gibi undan sonra devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran Belediyesinde temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinde temizlik seferberliği
Vali Bilmez’den saldırıya uğrayan ‘Vefa’ çalışanına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den saldırıya uğrayan ‘Vefa’ çalışanına ...
1. Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması ertelendi
YEREL HABERLER 1. Kadrajımdan Edremit Fotoğraf Yarışması ertelendi
Korona virüs salgını Nazan’ın hafızlık azmini engelleyemedi
YEREL HABERLER Korona virüs salgını Nazan’ın hafızlık azmini ...
Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van’dan 150 aileye Ramazan kolisi
YEREL HABERLER Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van’dan 150 aileye ...
Van Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi desteklemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi desteklemeye devam ...
Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sosyal medyada ...
Erciş Belediyesinden ‘Engelsiz Kafe’ müjdesi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden ‘Engelsiz Kafe’ müjdesi
Milletvekili Arvas: “Tarım sektörü cazip bir kazanç kapısıdır”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Tarım sektörü cazip bir kazanç ...
Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da Vefa Destek ekibine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ...
PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu
YEREL HABERLER PTT önünde sosyal mesafe kuyruğu
Vefa Sosyal Destek ekibine silahlı saldırı: 2 şehit
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek ekibine silahlı saldırı: 2 şehit
flaş
YEREL HABERLER flaş
Karantina uygulanan köydeki elektrik arızası giderildi
YEREL HABERLER Karantina uygulanan köydeki elektrik arızası ...
Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve eski devlet hastanesi yeri kente nefes aldıracak"
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez; "Eski sanat okulu, tekel binası ve ...
Ramazan ayında 3 bin 650 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Ramazan ayında 3 bin 650 aileye gıda yardımı
Gevaş'taki Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Gevaş'taki Dönemeç Sazlıkları 'Kesin Korunacak Hassas ...
Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Okula molotoflu saldırı hükümlüsü, 7 yıl sonra ...
Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 2 ton kaçak inci kefali ele geçirildi
7 yıl önce okula molotoflu saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 7 yıl önce okula molotoflu saldırıda bulunan şahıs ...
Van'da, 2 ton balık ile 5 ton balık kapasiteli 400 metre ağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, 2 ton balık ile 5 ton balık kapasiteli 400 ...
Van’a 2 üst geçit bir tünel yapılacak Van Valisi Bilmez; “İtirazlardan dolayı süreç uzuyor” “Güzeldere tünelinde sıkıntı yok, Kuzgunkıran içinde ikinci tüp proje ihalesi yapıldı”
YEREL HABERLER Van’a 2 üst geçit bir tünel yapılacak Van Valisi ...
Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van’da ‘LGS Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu vatandaşların sorunlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X