Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

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Van’ın Özalp ilçesinde saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubunun aracında şehit düşen 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, yardım dağıtımının ardından ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer belediye çalışanı ise yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda şehit düşenlerin Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir (64) ve sivil vatandaş Kinyaz Karalıoğlu (60), yaralının ise Özalp Belediyesi personeli Taner Temizel olduğu belirtildi.

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