Çaldıran'daki bir mahallede karantina sona erdi

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Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Salahane Mahallesi’nde korona virüsü nedeniyle uygulanan karantina sona erdi.

İl dışından gelen bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Salahane Mahallesi 28 Nisan 2020 günü karantinaya alınmıştı. 316 hane ve bin 316 nüfuslu mahalledeki karantina, yapılan taramanın ardından yeni vaka çıkmaması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sona erdi.

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