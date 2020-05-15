Van’daki parklarda bakım ve onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır kapalı olan parklarda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı bakım onarım ekipleri, korona virüs tedbirlerini fırsata çevirerek kent genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 19 parkta bakım, onarım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun yağışların ardından uzayan çimleri biçerken, parklarda bulunan kaldırım, kamelya ve havuzlarda da onarım çalışması gerçekleştiriyor. 19 parkta 6 çim traktörü, 9 el biçme makinesi, 17 sırt tırpanı ve 50 personelle yürütülen çalışmaların yılsonuna kadar süreceği belirtildi.

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