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Van’daki parklarda bakım ve onarım çalışması

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.

Van’daki parklarda bakım ve onarım çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmasına devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın korona virüsten dolayı yaklaşık 2 aydır kapalı olan parklarda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı bakım onarım ekipleri, korona virüs tedbirlerini fırsata çevirerek kent genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 19 parkta bakım, onarım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun yağışların ardından uzayan çimleri biçerken, parklarda bulunan kaldırım, kamelya ve havuzlarda da onarım çalışması gerçekleştiriyor. 19 parkta 6 çim traktörü, 9 el biçme makinesi, 17 sırt tırpanı ve 50 personelle yürütülen çalışmaların yılsonuna kadar süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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