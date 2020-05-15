Çaldıran Belediyesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Van’ın Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri ve Ramazan ayı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan pandemiden dolayı İçişleri Bakanlığının genelgeleri Çaldıran ilçesinde tek tek uygulanıyor. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını yürütürken; unlu mamul, kasap, market ve kaldırım işgallerini tek tek denetledi. Zabıta ekiplerinin pandemi döneminde 7/24 görev başında kalarak hizmet verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde zabıta ekiplerimiz 7/24 görev başında kalarak çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde binlerce ölümlere neden olan pandemi salgınından dolayı çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. İlçemizde yapılan denetimlerde unlu mamullerinin üretim yerleri, kasap, market ve kaldırım işgallerini tek tek denetleyerek halkımızın sağlıklı yaşamına katkı sunmaya çalışıyoruz. Hijyen ve temiz ortamda ürünlerin imal edilmesi, son kullanma tarihleri geçen ürünlerin toplatılmasından ekmek gramajına kadar her türlü denetimlerimiz Ramazan ayında devam ettiği gibi Ramazan sonrasında da sürecektir” dedi.

İlçede bulunan vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin zamanında ve yerinde olduğunu belirterek, “İlçede daha sağlıklı ürünler tüketmemiz için sürekli bu tür denetimlerin yapılması ve attırılmasından memnunuz” şeklinde konuştular.

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