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Van YYÜ’de ‘korona virüsü’ laboratuvarı açıldı

İHA

Van YYÜ’de ‘korona virüsü’ laboratuvarı açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) korona virüs testinin yapılabileceği laboratuvar açıldı.
YYÜ Tıp Fakültesinde oluşturulan korona virüsü laboratuvarının açılışına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer katıldı. Van’da korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 8 kişi için siyah kurdelenin kesildiği törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, mikrobiyoloji hocalarının büyük çalışmaları neticesinde üniversitede de mikrobiyolojik laboratuvarın hazırlandığını ifade ederek, “Şu anda korona virüs testi üniversitemizde de yapılmaktadır. Ben bu anlamda bu çalışmalarından ötürü hastane ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.
Korona Virüs Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Parlak ise Van’da Covid19 testi ile sağlık personeli tarama sayılarını arttırmak amacıyla YYÜ’ye bu laboratuvarı kazandırmak istediklerini belirterek, “Ankara Halk Sağlığı, YYÜ Rektörü başta olmak üzere hastane yönetimimizin desteği ile laboratuvarımızı açtık ve bölgeye hitap edeceğiz. Aynı zamanda ilimizde hizmet veren diğer hastanelerden de gelecek numuneleri çalışabiliriz. Çünkü şu anda halk sağlığı HSYS ve LBYS sistemi üzerinden de biz bu çalışmaları yürütüyoruz. Burası bu anlamda ilimiz ve bölgemiz için bir kazanım oldu. Bu laboratuvarımız, covid19 dışında ilerde buna benzer salgınlarda da alt yapı olarak hazırdır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Şevli ve beraberindekiler korona virüsü laboratuvarını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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