Van'da roketatar mühimmatı ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 adet RPG7 antitak roketatar mühimmatı ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla düzenlenen, 'Kapan-Şehit Uzm.J.III Kad.Çvş Serkan Angan' operasyonunda yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 32 adet RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 22 fünye ve bir miktar tıbbi malzeme ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-15 15:32:40<br>

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