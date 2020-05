Başkan Söze'den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Özalp ilçesindeki hain saldırıya yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Başkan Sözen yaptığı yazılı açıklamada, "Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grub'nun içerisinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştır. Vefa Sosyal Destek Gurub'na yönelik bu hain ve alçakça saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü mensuplarını lanetliyorum. Tek amaçları başta yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza yardımcı olmak olan Vefa Sosyal Destek Gurubu personeline yönelik yapılan haince saldırıyı gerçekleştirenler insan değillerdir ve olamazlar. Bunlar insanlıktan nasiplenmemiş insan kılıklı yaratıklardır. Çünkü Vefa Sosyal Destek Gurubu siyasi ideolojik bir gurup değildir. Bu gurubun insanlarımıza yardım yapma, yardımcı olma dışında hiç bir gayesi amacı yoktur. Bu guruplar bu güne kadar milyonlarca vatandaşımıza yardımlar dağıtmış ve yardımcı olmuşlardır" dedi.

Bu gurupların içinde her etnik kökenden her fikirden her siyasi görüşten insanların olduğunu ifade eden Sözen, "Bu gurupların içinde Türkler, Kürtler, Zazalar, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Sünniler vardır. Bu gurupların insanlarımıza hizmet etmek dışında kimseye zararları olmamıştır. Bütün bu gerçekler ortada iken, bu mübarek Ramazan ayında bu insanlara silah doğrultanlar dinsizdirler, imansızdırlar, ateisttirler. Bunlara destek verenlerde bunların suç ortaklarıdır. Bütün bu gerçekler ışığında hala bölge halkına hizmet edenleri öldürenlerin kalkıp biz bölge halkını temsil ediyoruz, biz Kürtleri temsil ediyoruz demeleri de alçaklıktır. PKK terör örgütü de, onlara destek veren siyasi parti de asla ve asla Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunlar Kürtlerin düşmanlarıdır. Bunlar maşadırlar, piyondurlar, taşerondurlar. Zerre kadar Allah korkusu olan herkes bunları kınamalı, bunları lanetlemeli, bunlardan desteğini kesmelidir. Bütün bu gerçekler ortada iken hala bunlara sempati besleyenler, bunlara destek verenler varsa, bunların vicdanları kararmış, bunların eline de şehit kanı bulaşmıştır. Bu olayda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Bu hain ve alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

