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Van Valisi Bilmez; “Balkonlardaki saksıları dahi boş bırakmayın”

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarım ve gıda üretiminin önemine değinerek balkonlardaki saksıların dahi boş bırakılmaması çağrısında bulundu.

Van Valisi Bilmez; “Balkonlardaki saksıları dahi boş bırakmayın”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarım ve gıda üretiminin önemine değinerek balkonlardaki saksıların dahi boş bırakılmaması çağrısında bulundu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pandemi sürecinde dahi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını, Van’daki tarım üretiminin önceki yıla daha verimli olacağını ifade etti.

“Kış çetin geçti, yaz bereketli olacak”
Çiftçilerin tarım ve hayvancılık üretimini desteklediklerini anlatan Vali Bilmez, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak şunu diyoruz balkonunda bir saksı olan insanımız o saksıyı boş bırakmaması lazım. Biz belediye olarak bütün imkanlarımızla tarım ve çiftinin yanındayız. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene kışımız çok çetin ve zor geçti ama, karın eriyip yer altı sularına katkı sunması ve yağan yağmurla birlikte bu yıl tarım bitkileri ve meralar için güzel bir yıl olacak. Geçtiğimiz yıl kuraklık vardı, bu yıl daha verimli ve daha bereketli geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Pandemi tedbirlerinde çiftçilerimize istisna uyguladık”
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden çiftçinin etkilenmemesi için gerekli adımları attıklarını ifade eden Vali Bilmez, “Tarım ve hayvancılık işlerinde çalışan vatandaşlarımızı, genel olarak uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağından istisna tuttuk. Yaşı 20’nin altında ve 65’in üzerinde de olsa tarım ve hayvancılıkla iştigal ediyorsa, tarlasına ve ahırına gitmesine izin verdik. Yine hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da çiftçilerimize tarlasına ve ahırına gidebilmesi için istisna uygulaması yaptık. Tarım ve hayvancılığımızın pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilenmesine müsaade etmedik. Bu kapsamda çiftçilerimizi desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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