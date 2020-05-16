Van'da arazide 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Bilgeç Mahallesi'de uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-16 12:24:36<br>

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