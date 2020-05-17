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Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi

DHA

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise  imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu...

Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise  imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi'nde Bendimahi Çayı üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 4 ayrı bölgede çuval ve plastik bidonlar içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 3,5 ton ölü, 2 ton da canlı inci kefali ile 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-17 01:30:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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