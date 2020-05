(Özel) Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyorlar...Uçan balıkların göçü başladı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş; "Tanıtamadığımız her bir değer kaybolmaya mahkumdur" "Havaların soğuk gitmesiyle bu sene göç, geçen yıla göre 10 gün geç başladı" "Yeni göç gözlem noktalarına ihtiyaç var"

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru göçü başladı.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Van balığı) yolculuğu başladı. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru başladı. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Edremit ilçesindeki Engil Çayı`nda incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalinin üreme dönemi olan Nisan ve Temmuz aylarının gelmesiyle beraber göldeki inci kefalleri artık Van Gölüne dökülen akarsulara doğru göç etmeye başladı. Havaların soğuk gitmesi ve yağmurlar nedeni ile bu sene göç, geçen yıllara göre 10 gün kadar geç başladı. İnci kefali artık Van'ın, bölgenin marka değeri haline geldi" dedi.



"Yeni göç gözlem noktalarına ihtiyaç var"

15 bin insanın geçimini sağladığı balıkçılığın yanı sıra eko turizm yönüyle de bölgede ciddi bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İnci kefalinin eko turizm yönünün ön plana çıkmasındaki en önemli nokta göç gözlem noktaları. Şuanda Van Gölü etrafında iki adet göç gözlem noktaları var. Fakat bunların sayısını çok rahatlıkla artırabiliriz. Şuandaki bulunduğumuz nokta Edremit ilçesine bağlı Dönemeç Mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi arkamızda zıplayan balıklar var, ve harika manzaralar var. Erciş ve Muradiy'deki göç gözlem noktalarından sonra bulunduğumuz bu noktada göç gözlem noktası olmaya aday yerlerden birisidir. Her ne kadar balığı tanıtabilir, ne kadar yeni göç gözlem noktaları oluşturabilirsek hem eko turizmden elde edilen geliri artırırız, hemde inci kefalini koruruz. Tanıtamadığımız her bir değer kaybolmaya mahkumdur" dedi.

