Başkale’de 113 kilogram eroin ele geçirildi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Saçan Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtilerek, “İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Komutanlığı ekiplerince müşterek icra edilen operasyon sonucunda 201 paket halinde toplam 113 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

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