Van'da arazide 113 kilo eroin ele geçirildi

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<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.<br>İl Jandarma ile Hudut Komutanlıkları ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Saçan Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Aramada, araziye gizlenmiş 113 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-17 10:59:11<br>

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