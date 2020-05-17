Van’da silahlı kavga: 1 ölü

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Van’ın Özalp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kavga, ilçenin Gözdeğmez Mahallesi’nde ikamet eden iki ailenin fertleri arasında çıktı. Arazi meselesi nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada, A.D. isimli şahıs vurularak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri mahallede tedbir alırken, soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.

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