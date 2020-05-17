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65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi

DHA

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle vatandaşların kimi kent merkezindeki parkları gezdi, kimi de Edremit ilçesindeki bulunan sahil bandından Van Gölü'nün manzarasını izledi.  Covid-19´la mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü olanlar için kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılması kararı geçen hafta  uygulandı. 22 Mart´tan beri sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan Van'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar saatler 12.00´yi gösterdiğinde...

65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi

<br>Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle vatandaşların kimi kent merkezindeki parkları gezdi, kimi de Edremit ilçesindeki bulunan sahil bandından Van Gölü'nün manzarasını izledi. <br>Covid-19´la mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü olanlar için kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılması kararı geçen hafta  uygulandı. 22 Mart´tan beri sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan Van'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar saatler 12.00´yi gösterdiğinde kendini dışarı attı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte, boş kalan cadde ve sokaklar, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kaldı. Caddelerde dolaşıp, parklarda oturan kimi vatandaşlar, uzun aradan sonra  çıktıkları caddelerde güneşli havanın keyfini çıkartırken, kimisi de Van Gölü sahil bandını tercih etti. Edremit ilçesindeki sahil bandına geçen vatandaşlar, gölün eşsiz manzarasını izleyerek 6 saatlik zamanlarını değerlendirdi.<br>Uzun aradan sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, bu konuda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ettiler. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-17 15:46:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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