İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, kaçakçılar tarafından İran'dan getirilen ve araziye gizlenen 20 bin paket gümrük kaçağı sigara, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirildi. <br>Çaldıran ilçesindeki jandarma ekipleri, İran'dan getirilen gümrük kaçağı sigaraların ülkeye sokulacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İran sınır hattındaki Soğuksu Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sonucu, kaçakçıların dere kenarına gizledikleri 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-05-17 18:20:53<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-