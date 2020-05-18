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Kardeşinin cenazesine gelen kişi ile temas ettiği 12 akrabasında virüs tespit edildi

DHA

Kardeşinin cenazesine gelen kişi ile temas ettiği 12 akrabasında virüs tespit edildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen koronavirisli bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye de virüs bulaştırdı.<br>İlçenin Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta oturan Gülçek ailesinden bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirince, il dışında oturan kardeşi taziyeye geldi. Kardeşinin cenazesine katılan kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından geldiği için 14 süreyle evde karantina altında tutuldu. Ancak geçen Cuma günü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bu kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan bu kişinin temas ettiği yakınlarını belirlemek için çalışma başlattı. 232 kişiye ulaşılarak yapılan test sonuçlarında taziye evinde 9 kişi ile ailenin İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesinde oturan 3 akrabasının test sonuçları pozitif çıktı. Aile fertleri yaşadıkları evlerde karantinaya alınarak tedavi süreci başlatıldı. <br>Konu ile ilişkin Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.<br>"Edremit İlçemiz Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van´a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındı. Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı. İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van´a gelen şahsın 15.05.2020 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık çıkmaz sokakta ikamet eden fertlerinden dokuz (9), yine aynı aileden İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde ikamet edenlerden de üç (3) kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temesta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapıldı.Bunun üzerine aile fertlerinin yaşadıkları evler karantinaya alırdı." DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-05-18 01:12:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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