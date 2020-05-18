Van'da, sokak hayvanları unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da, sokak hayvanları unutulmadı

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek ve su bıraktı.  Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da Erciş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Cadde, sokak, park ve kırsal alanları gezen ekipler, beslenme noktalarına, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. Erciş Belediyesi ekiplerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hayvanlara düzenli olarak...

Van'da, sokak hayvanları unutulmadı

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek ve su bıraktı. <br>Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da Erciş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Cadde, sokak, park ve kırsal alanları gezen ekipler, beslenme noktalarına, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. Erciş Belediyesi ekiplerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktığını belirten veteriner İhsan Nuri Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerindeki caddeler, parklar ve kırsal alanlara ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-05-18 11:44:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Van’da karantina süresi dolan 142 kişi, evlerine ...
Van'da taziyede koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Van'da taziyede koronavürüse yakalanan aynı aileden ...
Van'daki balık ölümleri endişelendirdi
YEREL HABERLER Van'daki balık ölümleri endişelendirdi
Bayram alışverişinde maske ve sosyal mesafeye dikkat
YEREL HABERLER Bayram alışverişinde maske ve sosyal mesafeye dikkat
Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı
YEREL HABERLER Vefa ekibinden karantinadaki mahalleye erzak yardımı
Muradiye Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Muradiye Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine destek
Kardeşinin cenazesine gelen kişi ile temas ettiği 12 akrabasında virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Kardeşinin cenazesine gelen kişi ile temas ettiği 12 ...
Taziye evine gelen 12 kişide korona virüs çıktı
YEREL HABERLER Taziye evine gelen 12 kişide korona virüs çıktı
İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında 20 bin paket kaçak sigara ele ...
Çaldıran'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çaldıran'da 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Parklarda yaşlılar jimnastik yaptı
YEREL HABERLER Parklarda yaşlılar jimnastik yaptı
65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi
65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü, Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledi
Van’da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Van’da silahlı kavga: 1 ölü
İpekyolu Belediyesinden “Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır” konulu kitap okuma yarışması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden “Okuyan İnsan En Güçlü ...
Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgilerini yeniledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında ...
Kısıtlamada park ve bahçe çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kısıtlamada park ve bahçe çalışmaları sürüyor
Çaldıran Belediyesinden sosyal medya üzerinden halka sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden sosyal medya üzerinden halka ...
75 yaşındaki dede hamal arabasıyla sokağa çıktı Van’da 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti
YEREL HABERLER 75 yaşındaki dede hamal arabasıyla sokağa ...
Başkale’de tamamlanan bin 389 konteyner depremzedelere teslim edildi
YEREL HABERLER Başkale’de tamamlanan bin 389 konteyner ...
Van'da arazide 113 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da arazide 113 kilo eroin ele geçirildi
Erciş Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata ...
İpekyolu Belediyesinden basın açıklaması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden basın açıklaması
Başkale’de 113 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 113 kilogram eroin ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X